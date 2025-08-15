В понедельник Ладожский мост разведут для прохода судов

Днем 18 августа на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» перекроют движение из-за разводки Ладожского моста для прохода судов.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о временном ограничении движения на участке федеральной трассы Р-21 «Кола». По данным ведомства, с 15:00 до 15:45 будет полностью перекрыт проезд по мосту через реку Неву в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области.

Ограничение связано с необходимостью обеспечения безопасного прохода барже-буксирного состава, включающего суда «РБ-20», «РБ-250» и «ПКС 1562» с максимальной высотой 18,1 метра. Работы по разводке моста будут проводиться специалистами подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» в соответствии с согласованием ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Важным условием проведения работ являются определенные метеорологические параметры: температура воздуха не должна превышать +25 градусов, а скорость ветра — 15 метров в секунду. В случае неблагоприятных погодных условий график может быть скорректирован.

Представители дорожной службы принесли извинения за временные неудобства и порекомендовали водителям заранее планировать альтернативные маршруты.