Усадьба Репина откроется после реставрации к августу 2026 года

Реставрационные работы в музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» планируется завершить к 5 августа 2026 года.

Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» в Курортном районе Санкт-Петербурга готовится к открытию после реставрации. Завершение работ запланировано в день рождения русского художника, сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров.

Хотя контракт с подрядчиком рассчитан до конца 2026 года, руководство музея намерено полностью завершить восстановление интерьеров и всего здания к 5 августа 2026 года.

Работы по восстановлению начались в ноябре 2024 года и позволили демонтировать обшивку усадебного дома и провести полную расчистку сруба.

Как отметил председатель КГИОП Алексей Михайлов, обследование показало хорошее состояние деревянных конструкций, а замена бревен потребовалась лишь на отдельных участках. Особое внимание специалисты уделили восстановлению исторического цветового решения фасадов.

Отметим, что «Пенаты» представляют собой уникальный объект культурного наследия, где органично сочетается мемориальное значение с архитектурными и ландшафтными особенностями. Каждый элемент усадьбы, созданной по замыслу самого Репина в начале XX века, имеет особый художественный смысл.

После завершения работ по дому музей планирует приступить к благоустройству прилегающей территории.