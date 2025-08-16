В Петербурге начал работу новый культурный центр «Корейский дом»

Корейская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга открыла «Корейский дом» с целью продвижения традиций своего народа.

Как сообщает ТАСС, президент автономии Дмитрий Пак пояснил, что в учреждении будут проводиться общественные мероприятия и занятия для всех желающих ознакомиться с корейской культурой. Посетители смогут изучать корейский язык, осваивать традиционные музыкальные инструменты и участвовать в спортивных мероприятиях, включая национальные виды единоборств.

Открытие центра приурочили к 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации советскими войсками 15 августа 1945 года. Решение о создании подобного культурного пространства было принято около десяти лет назад, однако его реализация задержалась из-за затруднений с поиском подходящего помещения.

В день открытия была представлена выставка «Корейцы — герои Великой Отечественной войны», подготовленная исследователем Дмитрием Шином. Программа также включала гала-концерт с демонстрацией традиционных корейских танцев и песен, а также показательные выступления по тхэквондо. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что это новый этап для корейской общины и важная площадка для межнационального диалога.