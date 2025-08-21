За неделю свыше 900 человек в Петербурге и Ленобласти покусали клещи

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представило свежие данные по активности клещей и случаям заболеваний, которые они переносят, за период с 14 по 20 августа 2025 года.

В Санкт-Петербурге 782 человека, в том числе 142 ребенка, обратились в медицинские организации города по поводу присасывания клещей. Из них 108 случаев произошли в черте города, охватив 13 административных районов.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наибольшее число укусов зафиксировано в Курортном (37), Выборгском (20) и Пушкинском (9) районах. За неделю подтвержден 1 случай клещевого энцефалита и 10 случаев клещевого боррелиоза. Прививки от клещевого энцефалита в городе получили 223 человека, включая 112 детей.

В Ленинградской области за тот же период зафиксировано 157 обращений по поводу присасывания клещей, из них 38 – от детей. 152 случая пришлись на 13 районов региона. Лидерами по числу присасываний стали Приозерский (52), Всеволожский (40) и Выборгский (27) районы. Там зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза. В Ленобласти вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 821 человек, в том числе 208 детей.