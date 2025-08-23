МЧС предупредило и о грозах и ливнях на территории Петербурга в субботу

Спасатели прогнозируют ухудшение погодных условий в Санкт-Петербурге в субботу. В ближайшие два часа ожидаются грозы и ливни, которые сохранятся до конца дня.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 августа в Санкт-Петербурге в течение ближайших 1-2 часов, с сохранением до конца дня, местами ожидаются грозы и ливни.

Спасатели рекомендует гражданам ограничить выход на улицу в период непогоды. Специалисты отмечают особую опасность нахождения вблизи металлических конструкций и линий электропередач во время грозы.

Представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что также советует избегать укрытий под высокими деревьями и полностью исключить купание и любые виды деятельности на водных объектах. Автомобилистам рекомендуют при ухудшении видимости и усилении ветра прекратить движение, оставаясь в транспортном средстве с закрытыми окнами.