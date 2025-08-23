В субботу жителей Петербурга предупредили о возможных сбоях мобильной связи

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможном ухудшении качества мобильного Интернета и связи в городе. Принятые меры связаны с обеспечением безопасности.

Представители Комитета по информатизации и связи Петербурга распространили официальное сообщение о возможном ухудшении качества мобильной связи и Интернета на территории Северной столицы.

Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности, добавили в пресс-службе ведомства.

Также в Комитете извинились за возможные неудобства и выразили благодарность за понимание со стороны жителей города.

Напомним, что ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможной опасности атаки БПЛА и снижении скорости мобильного Интернета в юго-западных районах региона.