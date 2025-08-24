В Ленобласти произошел пожар на терминале «Новатэк» после падения дрона

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» произошло возгорание в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, инцидент произошел после атаки украинских дронов. На месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Всего средствами ПВО было уничтожено десять беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в регионе. Четыре из них сбиты в Кингисеппском районе.

Ранее власти ввели режим повышенной готовности для всех структурных подразделений области. Жителей просили избегать посещения промышленных объектов и общественных мест. Также сообщалось о нарушениях связи и задержках рейсов в санкт-петербургском аэропорту Пулково.