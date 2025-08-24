Депутат Вассерман выступил против сокращения изучения языков

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман раскритиковал инициативу сокращения изучения английского языка в российских школах.

По мнению парламентария, это решение может отрицательно сказаться не только на знании иностранного языка, но и на понимании родного языка школьниками.

Как сообщает NEWS.ru, Вассерман признал существующие проблемы с качеством преподавания языков, но подчеркнул, что это не является основанием для сокращения часов. Он отметил, что владение иностранными языками многократно доказано способствует лучшему пониманию структуры и особенностей родной речи.

Парламентарий предложил сосредоточиться на улучшении методик преподавания вместо сокращения учебной нагрузки. Ранее Минпросвещения объявило о планах уменьшить изучение иностранных языков в 5-7 классах до двух часов в неделю для оптимизации нагрузки и перераспределения учебного времени.