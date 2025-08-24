Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл подверг резкой критике принца Гарри и его образ жизни в Соединенных Штатах.

По информации Prime Casino, экс-служащий королевской семьи отметил избалованный характер герцога Сассекского, сформированный жизнью в «королевском пузыре» с детских лет.

Баррелл, работавший с Дианой с 1987 по 1997 год, прокомментировал статью в Vanity Fair о бизнес-амбициях супружеской пары. Он подчеркнул, что публикация в авторитетном издании стала прецедентом, демонстрирующим потерю репутации Гарри и Меган. Бывший дворецкий также заявил, что принц забыл уроки матери о важности служения обществу, полностью погрузившись в голливудскую среду.

Другой экс-служащий Грант Харролд, работавший в Хайгроуве, привел противоположные примеры теплых семейных отношений. Он опроверг утверждения о напряженности между Гарри и членами королевской семьи, вспомнив, как братья украшали машину отца после свадьбы с Камиллой.