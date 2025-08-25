В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Согласно данным Росгидрометцентра, с 23 часов 25 августа до 09 часов 26 августа действует предупреждение в связи с туманом, а с 09 до 21 часа 26 августа — из-за грозы и дождей, местами переходящих в ливни.

Пресс-служба Смольного обращается к автомобилистам и пешеходам с призывом соблюдать повышенную осторожность в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуется избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям, которые могут представлять опасность при усилении ветра.

Уровень «желтый» означает потенциально опасные погодные условия, требующие особого внимания со стороны граждан и экстренных служб. Местные власти призывают горожан следить за актуальными прогнозами погоды и соблюдать меры безопасности.