BMW с защитой VR9 стоит дороже RollsRoyce Ghost

На рынке представлен уникальный бронированный седан BMW 760i xDrive Protection VR9 с высшим уровнем баллистической защиты.

Согласно информации издания 110km.ru, стоимость автомобиля составляет 755 650 евро, что превышает цену Rolls-Royce Ghost.

Модель сертифицирована по стандарту VR9 и способна выдерживать попадание бронебойных пуль калибра 7,62 мм, включая выстрелы из автоматов АК-47. Автомобиль оснащен усиленным кузовом, многослойными стеклами, защищенным топливным баком и системой пожаротушения, а также специальными шинами RunFlat.

Под капотом установлен 4,4-литровый двигатель V8 с турбонаддувом мощностью 544 лошадиные силы, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды. Роскошный салон включает кожаную отделку, массажные кресла, премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins и четырехзонный климат-контроль.