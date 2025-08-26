До 2035 года в Петербурге хотят открыть 16 новых станций метро

Власти Санкт-Петербурга утвердили план развития метрополитена, предусматривающий строительство 16 новых станций до 2035 года.

Об этом заявил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов на заседании городского правительства.

По словам чиновника, в ближайшие пять лет в Северной столице планируется ввести в эксплуатацию 10 станций метро. Одновременно будет реализована программа внедрения единого регионального стандарта транспортного обслуживания.

В стратегию развития города также включены задачи по сокращению непригодного жилищного фонда, благоустройству территорий, созданию 240 общественных пространств и модернизации системы освещения. Особое внимание будет уделено комплексному развитию новых городских площадей.

Согласно тексту законопроекта, текущие темпы развития метрополитена не соответствуют потребностям населения. Отмечается отсутствие прямого транспортного сообщения между аэропортом Пулково, центром города и железнодорожными вокзалами.

За период с 2019 по 2024 год в Петербурге было введено шесть новых станций метрополитена, а общая протяженность линий увеличилась на 5,2%. Новые проекты призваны ускорить развитие транспортной инфраструктуры мегаполиса.