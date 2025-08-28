В Петербурге представили новый пятисекционный трамвай

На выставке в Санкт-Петербурге представили новый пятисекционный трамвай модели 71-952 «Воевода».

Транспортное средство сочетает повышенную пассажировместимость на уровне метро с маневренностью традиционного трамвая. Вагон способен перевозить до 400 человек, развивать скорость 72 км/ч и выполнять разворот без использования кольцевой инфраструктуры благодаря особой конструкции.

В салоне трамвая реализованы современные решения: панорамное остекление, USB-разъемы для зарядки устройств, специализированные зоны для велосипедистов, пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Управление транспортным средством поддерживается системой с элементами искусственного интеллекта.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, данный трамвай представляет собой высокотехнологичный транспортный продукт, созданный для эффективной работы в условиях мегаполиса.