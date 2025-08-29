На станции метро «Юго-Западная» завершают отделочные работы

Строительство новой станции Красносельско-Калининской линии «Юго-Западная» приближается к завершению — общая готовность объекта составляет 90 процентов.

По информации пресс-службы Смольного, в кассовом зале завершен монтаж витражного стеклянного панно с природными мотивами северных окрестностей Петербурга, выполненного в бордовых, синих и голубых тонах.

Завершена облицовка полов и стен натуральным гранитом, установлено архитектурное освещение и смонтированы четыре эскалатора, где ведутся пусконаладочные работы. На поверхности полностью возведен шестиэтажный вестибюль с стеклянным куполом атриума, установлены окна и двери специального типа.

В настоящее время продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, после чего специалисты приступят к комплексной проверке всех систем станции. Благоустройство прилегающей территории планируется завершить до конца текущего агротехнического сезона.