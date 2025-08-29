Пятница, 29 августа 2025
На станции метро «Юго-Западная» завершают отделочные работы

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Строительство новой станции Красносельско-Калининской линии «Юго-Западная» приближается к завершению — общая готовность объекта составляет 90 процентов. 

По информации пресс-службы Смольного, в кассовом зале завершен монтаж витражного стеклянного панно с природными мотивами северных окрестностей Петербурга, выполненного в бордовых, синих и голубых тонах.

Завершена облицовка полов и стен натуральным гранитом, установлено архитектурное освещение и смонтированы четыре эскалатора, где ведутся пусконаладочные работы. На поверхности полностью возведен шестиэтажный вестибюль с стеклянным куполом атриума, установлены окна и двери специального типа.

В настоящее время продолжаются работы по монтажу инженерных сетей, после чего специалисты приступят к комплексной проверке всех систем станции. Благоустройство прилегающей территории планируется завершить до конца текущего агротехнического сезона.

 

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
