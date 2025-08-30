Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решения арбитра матча «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела ключевые эпизоды матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и махачкалинским «Динамо».

Как сообщили в РФС, комиссия единогласно поддержала все решения главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

По информации союза, судья правильно не зафиксировал нарушение правил на 24-й минуте против Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо». Также комиссия признала корректным решение Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Зенита» на 31-й минуте и не фиксировать нарушение правил против Ражаба Магомедова в атакующей фазе «Зенита» перед взятием ворот «Динамо».

Все три решения были приняты комиссией единогласно. Эксперты подтвердили, что арбитраж матча соответствовал установленным правилам и регламентам проведения соревнований.