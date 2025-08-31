Воскресенье, 31 августа 2025
Культура

Джуд Лоу рассказал о работе над ролью Путина в фильме «Волшебник Кремля»

Михаил Яковлев
Фото: Baltphoto

Британский актер Джуд Лоу поделился деталями подготовки к роли Владимира Путина в политическом триллере «Волшебник Кремля» режиссера Оливье Ассайаса. Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

Лоу признался, что не испытывал страха перед возможными последствиями принятия такой роли. По словам актера, он был уверен в профессионализме режиссера и качестве сценария, который предполагал умный и детализированный подход к рассказу истории.

Фильм основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, вышедшем в 2022 году. Сюжет повествует о пути Путина к власти в постсоветский период и его отношениях с политтехнологом Вадимом Барановым, роль которого исполнил Пол Дано. Хотя персонаж Баранова является вымышленным, его прототипом стал Владислав Сурков.

Для создания образа молодого Путина Лоу изменил внешность, но отказался от имитации акцента, решив использовать свой собственный голос. Актер подчеркнул, что стремился избежать пародийности и найти узнаваемые черты персонажа того периода, пишет Mirror.

Режиссер Оливье Ассайас отметил, что фильм выходит за рамки российской тематики и поднимает вопросы о трансформации политики в глобальном масштабе.

В актерский состав также вошли Алисия Викандер, Том Старридж и Джеффри Райт, которые приняли участие в обсуждении фильма с журналистами после премьерного показа.

