В Ленобласти продолжают борьбу с борщевиком на охраняемых территориях

На особо охраняемых природных территориях Ленинградской области продолжаются мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского.

Специалисты организовали регулярные выезды на десять ООПТ региона для выполнения соответствующих работ.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского отделения ВООП, активность развернута в заказниках «Котельский», «Гостилицкий» и «Гладышевский». Также обработку проводят в границах памятника природы «Река Величка» и на территории Музея-усадьбы Николая Рериха.

В настоящее время высота растения составляет лишь 20-30 сантиметров вместо обычных 100-150 сантиметров.

Работы в рамках проекта «Борщевик под контролем» продлятся до поздней осени, включая территорию Пулковских высот на границе Санкт-Петербурга и области.