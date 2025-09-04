В Петербурге восстановили мемориальную доску на здании школы Ольги Берггольц

В Санкт-Петербурге активисты вернули мемориальную доску на здание бывшей школы, где училась поэтесса Ольга Берггольц.

Как сообщили активисты в социальных сетях, к установленной копии памятного знака уже возложили цветы. Первоначальную доску демонтировали в конце августа в связи с планируемым сносом здания, которое попадает в зону строительства Большого Смоленского моста.

Отмечается, что историческое строение имеет особую ценность для города: в довоенное время здесь располагалась школа, где обучалась Ольга Берггольц, а в начале Великой Отечественной войны в этих стенах была сформирована дивизия народного ополчения Володарского района, участвовавшая в обороне Ленинграда.

Мемориальная доска была установлена на фасаде здания по проспекту Обуховской Обороны в 1990 году. Активисты заявили, что намерены продолжать борьбу за сохранение исторического объекта и добиваться отмены решения о его сносе. Городские власти пока не комментировали ситуацию с восстановлением мемориального знака.