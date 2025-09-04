Четверг, 4 сентября 2025
$80.59 €93.84 ¥11.26
18.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Любовь Успенская"

Певица Любовь Успенская приняла решение о прекращении отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с молодым человеком. Артистка не одобрила выбор взрослой дочери и настояла на разрыве.

Как сообщает «СтарХит», Успенская убеждена, что избранник не соответствует ожиданиям семьи и не подходит Татьяне по уровню и взглядам. Певица открыто заявила, что лично потребовала ухода молодого человека из их окружения, поскольку не видит в нем достойного спутника жизни для дочери.

По словам исполнительницы, эти отношения негативно влияли на жизнь Плаксиной. Девушка перестала заниматься музыкой, поэзией и литературой, забросив свои творческие увлечения. Мать уверена, что партнер должен поддерживать развитие, а не препятствовать личностному росту.

После разрыва, как утверждает Успенская, Татьяна вернулась к привычному образу жизни. Она возобновила занятия вокалом, йогой и пилатесом. В социальных сетях Плаксиной исчезли совместные фотографии с бывшим возлюбленным, появились изображения с тренировок, а также ее картины и стихи.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Читать далее
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть полиция суд погода Россия пострадавшие прокуратура закон оружие интернет музыка недвижимость деньги кино ЗакС задержание скандал конкурс экономика Китай парковки росгвардия александр дрозденко автомобили угрозы железная дорога история великобритания следственный комитет ольга бузова законопроект красное село актер ксения собчак Россельхознадзор похороны боеприпасы концерт школы врачи Александр Колесов алименты еда

Новости дня

Новости

Бастрыкин заинтересовался историей с брошенной в мальчика бутылкой

Бизнес-вести

Экономика Петербурга показала рост в январе-июле 2025 года

Новости

Пользователи Steam столкнулись с масштабным сбоем в работе платформы

Ленинградская область

Ледовую арену планируется построить в Сосновом Бору

Культура

Венесуэлу в жюри «Интервидения» представит режиссер Эстелин Поланко

Ленинградская область

Во Всеволожске возбуждено дело после обнаружения новорожденного в коробке

Ленинградская область

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Ленобласти из-за гроз и тумана

Новости

Прокуратура взыскала 200 тысяч рублей в пользу уволенного сотрудника

Наука

В Петербурге будут выпускать компоненты для промышленных роботов

Новости

В ЗакСе рассмотрели расширение мер поддержки для пострадавших от радиации

Новости

Санкт-Петербургский суд вынес приговор по делу о вооруженном разбое 2007 года

Культура

Джорджо Армани похоронят в Милане в закрытом формате

Новости

Петербуржец потребовал компенсацию за недоставленные пельмени

Новости

Капитан катера арестован за гибель пассажира в Санкт-Петербурге

Новости

Номер телефона Карла III перепутали с китайской закусочной

Культура

В Петербурге восстановили мемориальную доску на здании школы Ольги Берггольц

Новости

В России рассматривают запрет татуировок для несовершеннолетних

Новости

В Петербурге задержали водителя катера в акватории Карповки за нарушение

Новости

За неделю 392 человека обратились к медикам в Петербурге из-за клещей

Ленинградская область

В Выборге задержали женщину, угрожавшую ножом ребенку

Новости

Протоирей Бородин объяснил, почему нельзя просить у бога исполнения желаний

Ленинградская область

Полиция задержала подпольного оружейника в Ленинградской области

Новости

Эксперт Овеян призвал пересмотреть подачу исторических фактов в школах

Новости

Водителей предупредили о перекрытии движения по Ладожскому мосту в субботу

Новости

Ольга Бузова поддержала Егора Крида после скандального инцидента в «Лужниках»

Культура

Сотрудничество Китая и России может бросить вызов голливудской монополии в кино

Наука

В Госдуме допустили возможность замены врачей искусственным интеллектом

Новости

Петербуржцы выступили против публичного обсуждения трудовых споров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb