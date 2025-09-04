Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери

Певица Любовь Успенская приняла решение о прекращении отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с молодым человеком. Артистка не одобрила выбор взрослой дочери и настояла на разрыве.

Как сообщает «СтарХит», Успенская убеждена, что избранник не соответствует ожиданиям семьи и не подходит Татьяне по уровню и взглядам. Певица открыто заявила, что лично потребовала ухода молодого человека из их окружения, поскольку не видит в нем достойного спутника жизни для дочери.

По словам исполнительницы, эти отношения негативно влияли на жизнь Плаксиной. Девушка перестала заниматься музыкой, поэзией и литературой, забросив свои творческие увлечения. Мать уверена, что партнер должен поддерживать развитие, а не препятствовать личностному росту.

После разрыва, как утверждает Успенская, Татьяна вернулась к привычному образу жизни. Она возобновила занятия вокалом, йогой и пилатесом. В социальных сетях Плаксиной исчезли совместные фотографии с бывшим возлюбленным, появились изображения с тренировок, а также ее картины и стихи.