В Ленобласти задержан мужчина по факту жестокого обращения с ребенком

В Ленинградской области правоохранители арестовали местного жителя по подозрению в жестоком обращении с собственным сыном.

Поводом для задержания стал видеоролик, распространявшийся в интернете и демонстрирующий грубое физическое воздействие на несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Сотрудники полиции выявили противоправную запись четвертого сентября в ходе планового мониторинга социальных платформ и оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался тридцативосьмилетний уроженец одной из стран Юго-Восточной Европы, постоянно проживающий на территории России.

Мужчину доставили в отдел для проведения дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.