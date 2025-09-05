Мощи Луки Крымского доставят в Северную столицу

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского будет доставлен из Симферополя в Санкт-Петербург 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской митрополии, святыня разместится в Казанском храме Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, где пробудет до 21 сентября. Торжественная встреча реликвии запланирована на 8:30 в день ее прибытия, после чего состоится Божественная литургия.

Доступ к мощам для верующих будет организован ежедневно с 6:00 до 21:00. В течение каждого дня в храме станут совершаться молебны с акафистом святителю Луке. С 22 по 25 сентября ковчег планируется перенести в различные городские больницы и госпитали для доступности медицинским работникам и пациентам.

Святитель Лука Крымский известен как выдающийся хирург и ученый, удостоенный Сталинской премии за работу в области медицины. Его память особо почитается в медицинском сообществе, а в Петербурге его имя носят восемь храмов и одна клиническая больница.