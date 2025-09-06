Возбуждено уголовное дело после ДТП с пострадавшим ребенком в Ленобласти

В Волосовском районе возбудили уголовное дело после серьезной аварии с пострадавшим ребенком.

Инцидент произошел вечером 29 августа в 8 вечера на 77 километре автодороги «Нарва» в поселке Бегуницы. Столкновение двух автомобилей потребовало немедленного вмешательства экстренных служб и правоохранительных органов.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля «Газель Некст» 1974 года рождения нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка. Он двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество транспортному средству, что привело к столкновению с автомобилем Renault Symbol под управлением мужчины 1984 года рождения. Полиция оперативно установила все обстоятельства произошедшего.

Вследствие аварии пассажир иномарки — шестилетний мальчик — получил серьезные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Госпитализирована также женщина 1990 года рождения, чье состояние медики оценили как стабильное и удовлетворительное. В отношении виновника ДТП следственными органами избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде до окончания расследования.