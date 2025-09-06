В Кремле объяснили условия возврата западных компаний

В Кремле заявили о разных условиях возврата западных компаний на российский рынок в зависимости от того, как они покидали страну.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме пояснил, что компании, выполнившие все обязательства перед сотрудниками и регионами при уходе, могут рассчитывать на уважительный диалог.

При этом Песков подчеркнул, что бизнес, который бросил сотрудников без зарплат и социальных выплат, столкнется с совершенно другими условиями. Им будет дорого вернуться в Россию, поскольку они должны будут полностью компенсировать все невыплаченные обязательства. Такие компании не смогут просто возобновить деятельность без выполнения предыдущих обязательств.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, собрав участников для обсуждения сотрудничества и экономического развития Дальнего Востока. Заявления Пескова стали одним из ключевых моментов деловой программы форума, определяя условия возможного возвращения международного бизнеса в Россию.