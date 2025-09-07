Школьник госпитализирован после ДТП на Товарищеском проспекте

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел 5 сентября около 21:30 на Товарищеском проспекте.
По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля Omoda S5 совершил наезд на 15-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавший с множественными травмами в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.