Во Всеволожском районе питбайкер погиб в столкновении с опорой ЛЭП

В Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием мототранспорта. Инцидент случился 6 сентября около 4:12 утра на территории садоводческого массива Васкелово.

По предварительной информации, 25-летний мужчина, управлявший питбайком, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные причины потери управления транспортным средством.