РЦИС включит данные о произведениях с неустановленными правообладателями

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) интегрирует в свою блокчейн-систему сведения о произведениях с неустановленными правообладателями. Это позволит упростить процедуры лицензирования и заключения цифровых сделок.

РЦИС интегрирует в свою блокчейн-инфраструктуру сведения о произведениях с неустановленными правообладателями. Соответствующее заявление сделал председатель центра Андрей Кричевский.

По его словам, сеть функционирует как объединенный реестр данных об объектах интеллектуальной собственности и цифровых сделках. Интеграция информации из реестра «сиротских» произведений Российского авторского общества позволит обеспечить надежное хранение и легитимное заключение договоров с использованием блокчейн-технологий.

Кричевский напомнил, что Гражданский кодекс Российской Федерации приравнивает блокчейн-запись к письменной форме договора, что создает правовую основу для цифровых сделок с правами на произведения. Это позволит серьезно упростить процедуры лицензирования и сократить административные издержки.