Пять человек эвакуированы из-за пожара в Приморском районе

Крупный пожар произошел в жилом доме на Ланском шоссе в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 9 сентября в 17:43.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров. Огонь охватил площадь в два квадратных метра, где полностью уничтожил кухонную обстановку и мебель. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В результате оперативных действий пожарных из опасной зоны были эвакуированы пять человек, включая взрослых и детей. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации возгорания привлекались десять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Полное тушение пожара было завершено в 18:10.