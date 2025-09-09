Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован

Пожар в административно-складском здании на Большом Смоленском проспекте в Невском районе полностью ликвидирован.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 9 сентября в 14:19. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров в здании размером 115 на 30 метров. На место происхождения оперативно прибыли пожарные расчеты.

В 14:31 пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС», который впоследствии отменили после локализации открытого горения.

В результате оперативных действий спасателям удалось спасти двух человек. Один мужчина получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Для тушения привлекались 20 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники.