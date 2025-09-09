Вторник, 9 сентября 2025
Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован

Дмитрий Григорьев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар в административно-складском здании на Большом Смоленском проспекте в Невском районе полностью ликвидирован. 

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 9 сентября в 14:19. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров в здании размером 115 на 30 метров. На место происхождения оперативно прибыли пожарные расчеты.

В 14:31 пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС», который впоследствии отменили после локализации открытого горения.

В результате оперативных действий спасателям удалось спасти двух человек. Один мужчина получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Для тушения привлекались 20 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники.

Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам...
Читать далее
Новости

Во второй половине 2025 года военным пенсионерам проиндексируют соцвыплаты

В Государственной думе России рассказали, что очередная индексация пенсий случится во второй половине 2025 года и коснется категории военных пенсионеров.В октябре 2025 года военным пенсионерам будет произведена индексация пенсий. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.По ее словам, размер увеличения составит 4,5%. Индексация распространится на всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах. Данная мера направлена на повышение уровня социальной защиты данной категории граждан.Ранее был озвучен размер средней пенсионной выплаты в России. Он составил порядка 23 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была зафиксирована в начале 2025 года. При этом на учете Социального фонда состоят свыше 41 млн людей пенсионного возраста.
Читать далее

Популярное

Новости

Кейт Миддлтон посетит текстильные предприятия в день отъезда Гарри

Новости

Дворец культуры на Васильевском острове перешел государству

Новости

Найденную у мусоропровода новорожденную перевели из реанимации в Ленобласти

Новости

Путин удивился технологии дистанционного поглаживания кошки

Новости

Выплаты пособий в цифровых рублях начнутся с октября

Ленинградская область

В Ленобласти предложили отправлять в колледжи после восьмого класса

Новости

Эрмитаж возобновил работу после эвакуации из-за сообщений о минировании

Новости

Пять человек эвакуированы из-за пожара в Приморском районе

Новости

На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд для монтажа подмостей

Новости

Клуб «Шанхай Дрэгонс» запустил акцию по обмену мерча на матчах в сентябре

Новости

Заболеваемость ОРВИ выросла на 14,7% в Петербурге за минувшую неделю

Новости

Иномарка перевернулась на крышу на набережной реки Карповки

Новости

Блокадное бомбоубежище реконструировали в медицинском вузе Петербурга

Новости

Бывший сотрудник «Мостотреста» осужден за взятку в Петербурге

Новости

ЦБ установил новые правила снятия наличных в России

Новости

В Петербурге завершено расследование дела о взятках среди бывших полицейских

Наука

Астрономы обнаружили возможную атмосферу у планеты TRAPPIST-1e

Новости

Патриарх Кирилл назвал Александра Невского образцом стойкости

Новости

В России зафиксировали рост страховых выплат за срыв авиарейсов

Новости

Пиотровский анонсировал обсуждение рисков ИИ на Форуме объединенных культур

Новости

Суд запретил откровенные фото в отзывах на AliExpress

Новости

Двое спасены при пожаре в здании на Большом Смоленском проспекте

Новости

В центре Петербурга введут временные ограничения движения транспорта

Новости

Прокуратура расторгла фиктивный брак с иностранцем ради РВП

Новости

В Петербурге 19 больных туберкулезом отправили на принудительное лечение

Культура

Валерий Гергиев рассказал о планах развития Большого театра к юбилею

Новости

Врач Павлова предупредила об опасности гель-лаков для репродуктивного здоровья

Новости

Порядка 50 автомобилей эвакуировали за ночь в Петербурге

