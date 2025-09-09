В Ленобласти предложили отправлять в колледжи после восьмого класса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность поступления учащихся в колледжи после завершения восьмого класса. Соответствующее поручение было озвучено в официальных социальных сетях главы региона.

Как сообщил Дрозденко, данная инициатива направлена на поддержку учащихся, испытывающих трудности с системой единой государственной аттестации. Губернатор подчеркнул, что получение среднего образования можно продолжать в колледжах одновременно с освоением профессиональных навыков. Особое внимание в предложении уделяется необходимости организации производственной практики с первого дня обучения при участии мастеров с предприятий.

Дополнительно глава региона предложил ввести систему гарантированного зачисления в колледжи для выпускников специализированных школьных классов. Также рассматривается возможность установления государственного заказа на отдельные профессии и предоставления бюджетных квот для работников областных предприятий, желающих получить высшее образование по своей специальности.