Полицейские раскрыли схему незаконной миграции через брак

Правоохранители пресекли деятельность по организации фиктивных браков для легализации мигрантов.

Полицейские задержали 48-летнюю женщину по подозрению в организации незаконной миграции. По данным следствия, в 2020 году обвиняемая за денежное вознаграждение в размере 17 тысяч рублей подобрала для гражданки одного из государств ближнего зарубежья фиктивного супруга.

Им оказался 48-летний житель Выборгского района с многократной судимостью, который согласился заключить брак за 18 тысяч рублей. После оформления отношений иностранная гражданка получила вид на жительство в России в упрощенном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина, участвовавший в сделке, в настоящее время проходит лечение от алкоголизма в медицинском учреждении.

Материалы дела направлены в миграционную службу для пересмотра правового статуса иностранной гражданки. Впоследствии документы будут переданы в прокуратуру для инициирования процедуры признания брака недействительным.