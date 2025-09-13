Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы в Великом Новгороде

Девушка в костюме ростовой куклы Лабубу появилась на избирательном участке в Великом Новгороде во время выборов губернатора области.

Видео с ее визитом в гимназию «Исток» было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Новгородчина». Девушка не стала голосовать, но забрала с собой поднос с пирожками.

На кадрах видно, как персонаж в школьном дворе угощает детей выпечкой, фотографируется с ними и танцует. Девушка объяснила свой поступок желанием попробовать знаменитые пирожки с избирательных участков и поделиться ими с окружающими. Она отметила, что с момента переезда в Россию хотела увидеть процесс проведения выборов.

Голосование за губернатора Новгородской области проходит с 12 по 14 сентября, также доступно дистанционное электронное участие. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора Александра Дронова. Общая явка на 15.00 по московскому времени во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96 процентов.