Наговицына могла попытаться спуститься с пика Победы

Новые детали происшествия с альпинисткой Натальей Наговицыной, застрявшей на пике Победы, указывают на возможную попытку самостоятельного спуска.

Как сообщает НТВ в программе «Новые русские сенсации», последняя съемка дроном 2 сентября показала отсутствие признаков жизни в палатке, но рядом обнаружен практически чистый от снега рюкзак, которого не было на предыдущих кадрах.

Опытные альпинисты допускают, что Наговицына могла покинуть палатку для самостоятельного спуска, хотя вероятность этого крайне мала. Более вероятно, что она находилась в состоянии бреда из-за недостатка кислорода и травм.

Председатель Комитета по спортивному скалолазанию Александр Яковенко ранее отмечал, что даже со сломанной лодыжкой можно передвигаться, приводя пример из личного опыта.

Спасательные операции не увенчались успехом и привели к новым трагедиям — погиб итальянский альпинист Лука Синигилья, а вертолет со спасателями потерпел крушение.

Власти Киргизии прекратили операцию 23 августа, признав Наговицыну пропавшей без вести. Эвакуация тела возможна не ранее весны следующего года.