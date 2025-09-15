Писатель Захар Прилепин выступил с инициативой создания государственного заказа на поддержку дружбы народов в России. По его мнению, это необходимо для противодействия попыткам подрыва культурного единства страны.

После выступления президента России Владимира Путина на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур Прилепин заявил, что противники России активно работают над разрушением ее евразийских основ. Писатель подчеркнул, что пока государство не формирует позитивную повестку, оппоненты уже реализуют заказы на «литературу травмы» и ксенофобские программы.

Прилепин напомнил о традициях русской классической литературы, где Восток и Кавказ служили источниками вдохновения для Пушкина, Толстого, Гумилева и Есенина. Он охарактеризовал российскую культуру как антиколониальную и всеобъемлющую, что обуславливает ее мировое значение. Писатель призвал активно популяризировать работы Льва Гумилева и защищать национальных героев, таких как Салават Юлаев, от скандальных провокаций.

Отметим, что XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур был посвящен теме «Возвращение к культуре — новые возможности». Свыше 400 спикеров из России и других стран выступили на форуме, который прошел с 10 по 13 сентября.