За полгода кикшеринговые компании зафиксировали свыше 38 тысяч нарушений ПДД

Специалисты Городского центра управления парковками зафиксировали свыше 38 тысяч нарушений ПДД пользователями арендованных электросамокатов за шесть месяцев. Большинство нарушений связано с несоблюдением правил пересечения пешеходных переходов.

С начала текущего сезона было зарегистрировано 38,2 тысячи случаев нарушений правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности. По данным мониторинга, наиболее массовым нарушением стало неспешивание на пешеходных переходах — 32,5 тысячи случаев.

Также зафиксированы 2,7 тысячи случаев одновременного использования самоката двумя или тремя лицами, 581 случай управления СИМ несовершеннолетними и 2,4 тысячи фактов движения с нарушением ПДД, неправильной парковки и наездов на пешеходов.

Представители ведомства добавили, что информация о всех нарушениях передана операторам микромобильности для принятия мер. На текущий момент кикшеринговые компании выписали 21,9 тысячи штрафов, вынесли 3,6 тысячи предупреждения и заблокировали 704 аккаунта.