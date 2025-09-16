В течение года Петербурга получит больше 290 новых автобусов

Санкт-Петербург продолжает масштабное обновление парка общественного транспорта. В город поступили первые 83 автобуса, приобретенные через механизм финансовой аренды.

В рамках программы обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс» получил 30 автобусов ЛиАЗ и 53 машины Volgabus. Вся техника была приобретена на условиях финансовой аренды через АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Данная схема сотрудничества используется городом на протяжении нескольких лет.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что данный механизм предоставляет возможность обновить парк без серьезной одномоментной нагрузки на бюджет. В соответствии с условиями заключенного договора, до конца текущего года город получит свыше 290 единиц новой техники.

Параллельно ожидается выполнение контрактов с Минским автомобильным заводом. В рамках этих соглашений Санкт-Петербургу будет поставлено 100 электробусов и 120 автобусов особо большого класса.

Обновление подвижного состава публично названо одним из десяти ключевых приоритетов развития города на ближайшие пять лет. Ожидается, что по итогам 2025 года средний возраст автобусов «Пассажиравтотранса» сократится до 3,6 лет, что увеличит долю современного, комфортного и экологичного транспорта на городских маршрутах.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Алексей Львов добавил, что в рамках контракта с лизинговой компанией город получит 293 автобуса большого класса марок Volgabus, ЛиАЗ и НЕФАЗ. Еще 120 автобусов особо большого класса и 66 электробусов будут поставлены по соглашению с Минским автомобильным заводом. Он подчеркнул, что эта работа ведется в рамках губернаторской программы развития Санкт-Петербурга.

Напомним, что в феврале 2025 года председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин посетили Ликинский автобусный завод.

В ходе визита они ознакомились с новыми моделями, готовящимися к тестовой эксплуатации в условиях города. В числе представленных образцов был электробус ЛиАЗ-6274, обладающий возможностью ночной зарядки и увеличенным до 240 километров запасом хода.