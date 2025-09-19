Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги

Актриса Аглая Тарасова накопила задолженность за коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей по элитной квартире, приобретенной в ипотеку.

Долг накопился по элитной трехкомнатной квартире площадью 140 квадратных метров, которая находится недалеко от Патриарших прудов. Актриса купила ее в ипотеку в 2022 году и должна выплачивать кредит в течение 30 лет.

Из-за домашнего ареста Тарасова ограничена в возможностях для работы и заработка, что влияет на ее способность платить по счетам, сообщает Mash.

Квартира, стоимость которой риелторы оценивают более чем в 100 миллионов рублей, формально принадлежит банку-кредитору. Если платежи не будут поступать в течение трех-шести месяцев, банк может начать процедуру взыскания и выставить жилье на торги.