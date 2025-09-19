Полиция пресекла схему фиктивных браков с иностранцами в Гатчинском районе

В Ленинградской области сотрудники полиции пресекли схему фиктивных браков для легализации иностранных граждан.

Сотрудники полиции выявили факты незаконной легализации иностранных граждан через фиктивные брачные союзы с жителями поселка Коммунар. Правоохранители установили, что в 2019-2021 годах трое граждан африканской страны получили миграционный статус посредством заключения браков без намерения создания семьи.

Организацией схемы занималась 58-летняя местная жительница, которая сначала сама вступила в фиктивный брак с иностранцем за денежное вознаграждение, а затем подобрала «супругов» из числа своих знакомых для двух других граждан. Основной целью данных действий являлось получение бессрочных разрешений на временное проживание на территории Российской Федерации.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В отношении всех подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Материалы расследования направлены в миграционную службу для пересмотра правового статуса иностранных граждан. После проведения необходимых проверок документы будут переданы в органы прокуратуры для инициирования процедуры признания браков недействительными через судебные инстанции.