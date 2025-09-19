В России предложили утроить цену билетов на зарубежные фильмы

Парламентарий предложил утроить стоимость билетов на фильмы из недружественных стран. Средства от сборов предлагается направлять на поддержку российского кинематографа.

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович выступил с инициативой трехкратного повышения стоимости билетов на фильмы, снятых в недружественных странах. Соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение министру культуры Ольге Любимовой, сообщает NEWS.ru.

Парламентарий аргументирует свою позицию тем, что зарубежный кинематограф представляет собой инструмент идеологического воздействия, в рамках которого формируется негативный образ России и ее граждан.

По мнению Малинковича, повышенная стоимость билетов станет своего рода фильтром для определенной категории зрителей, а полученные средства предлагается направлять на финансирование российских независимых кинопроектов.

Дополнительно депутат предложил использовать технологии искусственного интеллекта для адаптации иностранного киноконтента. Он считает, что такие фильмы могут содержать искаженное представление исторических событий и национальных особенностей.