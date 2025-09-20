Шохин ожидает снижении ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России до 15% годовых к концу 2025 года.

По мнению эксперта, регулятор проведет два этапа снижения, каждый из которых составит не более одного процентного пункта. Такой шаг позволит достичь уровня 15% годовых к концу текущего года. Данное заявление Шохин сделал на Международном экономическом форуме в Цхинвале.

Шохин отметил, что большинство экономических экспертов ожидали от Центрального банка более решительных действий по снижению ставки. Однако регулятор будет действовать крайне осторожно, небольшими шагами, тщательно отслеживая реакцию рынка и инфляционные процессы после каждого изменения монетарной политики.

Особое внимание глава РСПП уделил рискам, связанным с резким снижением ставки. Он указал на возможность выхода на потребительский рынок десятков триллионов рублей, накопленных на депозитах в период высокой ключевой ставки, что может спровоцировать новый виток инфляции и потребовать последующего повышения ставки.

Шохин также обозначил целевые уровни ставки для развития инвестиционной активности. По его мнению, для использования кредитных ресурсов в инвестиционных целях необходима ставка на уровне 10-12%. При сохранении текущей динамики, достижение таких показателей возможно во второй половине 2026 года, что откроет новые возможности для финансирования оборотных средств и инвестиционных проектов, включая регионы Северного Кавказа.