Владимир Путин обратился с видеообращением к участникам «Интервидения»

Президент России Владимир Путин направил видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение».

Видеообращение главы государства продемонстрировали в ходе церемонии открытия мероприятия.

Отметим, что 3 февраля 2025 года президент подписал указ о проведении «Интервидения», который возрождается после прекращения существования в 1993 году. Исторически конкурс проводился при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) по аналогии с «Евровидением».

Россию на мероприятии представляет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Артист выступит с песней Максима Фадеева под названием «Прямо по сердцу».