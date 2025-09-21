В Москве простились с режиссером Юрием Бутусовым

Церемония прощания с театральным режиссером Юрием Бутусовым прошла на Кунцевском кладбище, где урну с прахом мастера захоронили в секторе 10.06. Проститься с режиссером пришли около двухсот человек.

Как сообщает ТАСС, среди присутствующих были артисты московских театров, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли. Райкин в своей речи отметил, что Бутусов всегда будет объединять всех, кто его знал, благодаря своей глубочайшей порядочности и творческому наследию.

Церемония продолжалась больше часа, в течение которого собравшиеся делились воспоминаниями о режиссере. Вдова Бутусова Мария поблагодарила всех за любовь и поддержку.

Напомним, что Юрий Бутусов скончался 9 августа в возрасте 63 лет во время отдыха в Болгарии.