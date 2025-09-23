В Петербурге анонсировали запуск модного туристического маршрута

В октябре на территории Санкт-Петербурга могут запустить новый туристический маршрут «Петербург. Модный». Проект будет посвящен современному дизайну, моде и креативным пространствам на Петроградской стороне.

О предстоящем запуске сообщил председатель Комитета по развитию туризма Северной столицы Евгений Панкевич в ходе пресс-конференции. По его словам, маршрут по Большому проспекту Петроградской стороны будет представлен в рамках креативной недели и станет частью направления дизайн-туризма.

Презентация проекта состоится в программе конференции о роли креативных индустрий в развитии туристических территорий, запланированной на 23-24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

Генеральный директор туристско-информационного бюро Яна Макшина отметила, что инициатива «Модный Петербург» раскроет город с новой стороны, акцентируя внимание на новых дизайнерах и креативных кластерах в центре. Также она напомнила о запуске в текущем году проекта «Пляжный Петербург», посвященного рекреационным возможностям Курортного района и также призванного расширить туристический образ города.