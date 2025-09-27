За год посещаемость парка «Остров фортов» в Кронштадте выросла на 7%

За летний сезон 2025 года парк «Остров фортов» в Кронштадте зафиксировал рост посещаемости на 7%. Общее число посетителей парка за 2024 год превысило 3,3 миллиона человек.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в разговоре с ТАСС сообщила о увеличении турпотока в кронштадтский парк. По данным за летний сезон 2025 года, количество посетителей возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольшей популярностью у гостей пользуются центральные объекты парка, включая атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» в Музее военно-морской славы. Фестивали «Паруса Кронштадта» и «Остров мечтателей», собирают до 50 тысяч человек. Востребованы у посетителей новые арт-объекты четвертой очереди парка, всесезонный фонтан «Ледокол» и благоустроенные прогулочные зоны.

Напомним, что проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и предусматривает создание на территории свыше 100 гектаров современного культурно-образовательного кластера.