Полицейские задержали троих мужчин с кустарным оружием в Ленобласти

Правоохранители изъяли два самодельных пистолета у троих мужчин во Всеволожском районе Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на автодороге А121 неподалеку от деревни Мистолово Всеволожского района. В ходе плановой проверки полицейские остановили автомобиль марки Volkswagen. При осмотре салона транспортного средства правоохранители обнаружили два пистолета с заряженными магазинами, конструкция которых была изменена для малошумной стрельбы.

Последующая экспертиза подтвердила, что оба изделия и боеприпасы к ним являются кустарными производства, но полностью пригодными для применения по назначению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В салоне автомобиля находились трое граждан: житель поселка Парголово и двое москвичей, которых впоследствии задержали. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время проводятся следственные действия.