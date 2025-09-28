В воскресенье пассажиры пяти рейсов не вылетят вовремя из Пулково

Утром в воскресенье в Пулково были задержаны вылеты пяти самолетов, а три отправления отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов столкнулся с изменениями графика. Были задержаны вылеты по нескольким внутренним направлениям.

Первым в списке задержанных значился рейс 7R 249 авиакомпании «РусЛайн» в Ярославль, запланированный на 9:35. Вслед за ним был перенесен рейс DP 519 перевозчика «Победа» в Астрахань, который должен был вылететь в 10:05.

Изменения также затронули рейс U6 391 «Уральских авиалиний» в Калининград с вылетом в 11:50. Рейс S7 6410 в Иркутск от авиакомпании S7 Airlines, изначально намеченный на 12:35, также был задержан. Вечерний рейс U6 624 в Читу и Екатеринбург также подвергся переносу.

Помимо задержек, были отменены несколько рейсов. В их число вошли рейсы в московский аэропорт Шереметьево от авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», а также рейс Mahan Airlines в Тегеран.