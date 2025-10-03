Петербурженка передала 6 котов знакомым после вмешательства приставов

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обеспечили соблюдение санитарных норм в коммунальной квартире Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, речь идет о жилом помещении во Фрунзенском районе города. Так, 72-летняя жительница была обязана привести свою комнату и места общего пользования в надлежащее состояние.

Исполнительное производство было возбуждено после решения суда по иску управляющей компании. Основанием стали многочисленные жалобы соседей на антисанитарию, вызванную содержанием домашних животных. Судебный пристав уведомил женщину о возбуждении производства и возможных штрафных санкциях, включая исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что пенсионерка выполнила требования суда и привела помещения в порядок. В итоге женщина приняла решение передать шестерых своих котов знакомым, признав невозможность обеспечения должного ухода. Производство было окончено в связи с фактическим исполнением судебного решения.