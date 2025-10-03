В петербургском аэропорту тестируют биометрическую регистрацию

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга начались испытания первой в России системы биометрической регистрации пассажиров.

Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», новая технология предназначена для повышения безопасности и комфорта путешественников. Вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что система позволит пассажирам внутренних рейсов проходить все процедуры без паспорта, используя только QR-код.

В терминале установлены специальные биометрические ворота, где проверяются точность распознавания и реакция системы на нескольких людей. Особое внимание уделено безопасности — шлюзовая конструкция предотвращает несанкционированное проникновение. Поляков отметил, что следующим этапом станет интеграция с авиакомпанией «Аэрофлот» для регистрации и посадки по биометрии.

Испытания системы посетила делегация во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко. Тестирование продлится до конца 2025 года, а в 2026 году система станет доступна ограниченному числу пользователей. Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил о планах строительства второй очереди терминала с инвестициями около 200 миллиардов рублей.