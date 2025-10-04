СК проверит снос фабрики-кухни в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился выполнить дополнительную проверку по факту сноса исторической постройки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба СК России, глава ведомства дал указание отменить ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Работы по демонтажу здания пятой фабрики-кухни, возведенного в 1928 году, проводились компанией ЛСР.

Объект, обладающий признаками памятника культуры и находящийся в соответствующем реестре, подвергся разрушению. Данный инцидент получил широкий общественный резонанс и активно обсуждался в средствах массовой информации и социальных сетях. Ранее Главное следственное управление по Санкт-Петербургу уже проводило по этому факту процессуальную проверку.

По итогам первоначального расследования в возбуждении уголовного дела было отказано. Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по городу Павлу Выменцу провести новое изучение обстоятельств. Контроль за исполнением этого поручения осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета.