В воскресенье пассажиры семи рейсов не вылетят вовремя из Пулково

Утром в воскресенье ряд авиарейсов столкнулся с задержками вылетов из аэропорта Пулково. Также было объявлено об отмене нескольких рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, рейс SU 6806 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву, первоначально запланированный на 7:00, был задержан.

Вылет турецкого рейса VF 6660 в Стамбул перенесен на 9:30. Рейс B2 2153 в Тюмень вылетит в 10:15, а UT 291 в Геленджик — в 11:40.

Были задержаны и рейсы авиакомпании S7 Airlines: S7 6410 в Иркутск перенесен на 13:50, а S7 5004 в Новосибирск — на 14:50. Также в аэропорту сообщили о задержке рейса SU 6670 в Сочи, новый срок вылета самолета установлен на 16:00.

Параллельно было объявлено об отмене четырех рейсов. Из расписания исключены рейсы SU 007 и SU 025 в Москву, W5 1103 в Тегеран, а также совместный рейс FV 6060 и SU 6060, также следующий в Москву.