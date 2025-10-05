Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на подростков в Петербурге

Председатель Следственного комитета России взял на контроль расследование нападения на подростков в Санкт-Петербурге.

Глава ведомства поручил предоставить детальную информацию по уголовному делу о нападении на несовершеннолетних. По предварительным данным, инцидент произошел 3 октября. В подъезде многоквартирного дома петербуржец вступил в словесный конфликт с двумя подростками. Позже злоумышленник применил перцовый баллончик против одного из несовершеннолетних и ударил другого потерпевшего.

После совершения противоправных действий подозреваемый покинул место происшествия. Пострадавшим подросткам потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего инцидента следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу представить предварительные и окончательные результаты расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.